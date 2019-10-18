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Каштру: Сьогодні мене хвалять, а потім два-три погані результати і все забувається

Вчора 22:09 274 0
Наставник гірників про гру з Колосом
Каштру: Сьогодні мене хвалять, а потім два-три погані результати і все забувається
#Каштру, #Шахтар

Джерело - Tribuna.com.

Перший тайм матчу 11 туру УПЛ з Колосом у виконанні футболістів Шахтаря був не ідеальним.

Про це наставник Шахтаря Луїш Каштру заявив в ефірі Футбол 1.

"Мені подобається, як команда працює щодня, що ми показуємо в грі, що показуємо протягом тижня. У нас були деякі помилки в першому таймі, так що ідеальним він точно не був.

Коли молодий гравець приходить в клуб - потрібно зрозуміти, що від тебе вимагає. Якщо ми беремо молодих - значить, вони готові. Ми намагаємося їх розвивати. Втілюємо цю ідею в реальність. Вони повинні розуміти, що у них буде можливість. Але вони ще не готові показувати максимум. Максимум буде через деякий час.

Для мене це просто - я багато працював з молодими. Мені подобається їх ставити, бачити, як вони радіють. Вони розвивають красивий футбол. Це сім'я - підготувати молодих, коли є і досвідчені, дорослі футболісти.

У футболі все змінюється раптово. Сьогодні мене хвалять, а потім два-три погані результати і все забувається. Сподіваюся, зі мною цього не станеться. Важливо, щоб всі були щасливі, і хлопці насолоджувалися грою", - сказав Каштру. 

Раніше, Шахтар з рахунком 6:0 розгромив Колосом, забивши 5 голів у першому таймі. 

Нагадаємо, захисником Шахтаря зацікавилися англійські клуби.

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