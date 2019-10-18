Засідання КДК у справі президента Руху Козловського перенесено на прохання клубу

Джерело - UA-футбол.
Сьогодні, 18 жовтня, мало відбутися засідання КДК УАФ, на якому повинні були розглянути поведінку президента Руху Григорія Козловського після кубкового матчу з Маріуполем (0:1).
Про це повідомляє ТК Футбол.
На засіданні повинен був бути присутнім сам відповідач, однак, як виявилося, через відрядження Козловський в цей момент перебуває за межами країни.
У зв'язку з цим, клуб звернувся до КДК проханням про перенесення засідання, нова дата якого буде визначена пізніше.
Нагадаємо, що після матчу президент Руху Григорій Козловський, не соромлячись у виразах, обматюкав суддю, обізвавши того "п#####сом", при цьому заявивши, що тепер то він розуміє, що таке "донецьке суддівство".
При цьому, Козловського, як рецидивіста, можуть довічно відсторонити від футболу і оштрафувати на велику суму.