Сіпріано і Коноплянка вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Колосом

Джерело - Чемпіон.
Стали відомі стартові склади команд матчу 11-го туру УПЛ Шахтар - Колос.
З перших хвилин у складі гірників вийдуть Сіпріано і Коноплянка
Шахтар (4-2-3-1): Пятов — Додо, Бондар, Матвієнко, Сіпріано — Алан Патрік, Коваленко — Тете, Тайсон, Коноплянка — Мораес
Колос (4-5-1): Яшков - Сахневич, Парамонов, Рябов, Мігунов - Ільїн, Мілько, Смірний, Костишин, Волков - Нехтій
Раніше, Костишин знає, завдяки чому Колос може здолати Шахтар.
Нагадаємо, захисником Шахтаря зацікавилися англійські клуби.