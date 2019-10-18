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Сіпріано і Коноплянка вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Колосом

Сьогодні 18:37 466 0
Стали відомі стартові склади команд
Сіпріано і Коноплянка вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Колосом
#Шахтар, #Колос

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі стартові склади команд матчу 11-го туру УПЛ Шахтар - Колос.

З перших хвилин у складі гірників вийдуть Сіпріано і Коноплянка

Шахтар (4-2-3-1): Пятов — Додо, Бондар, Матвієнко, Сіпріано — Алан Патрік, Коваленко — Тете, Тайсон, Коноплянка — Мораес

Колос (4-5-1): Яшков - Сахневич, Парамонов, Рябов, Мігунов - Ільїн, Мілько, Смірний, Костишин, Волков - Нехтій

Раніше, Костишин знає, завдяки чому Колос може здолати Шахтар.

Нагадаємо, захисником Шахтаря зацікавилися англійські клуби.

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