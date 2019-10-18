Макелеле: Шевченко багатьом людям відкрив очі на Україну

Андрій Шевченко провів чудову роботу у збірній України з футболу.

Про це Макелеле заявив в інтерв’ю YouTube-каналу Бомбардир.

"Шевченко створює позитивний імідж для України. Молодь дивиться на нього і вірить, бо знає, чого він досягнув у світовому футболі. Він відкрив очі багатьом людям на Україну. Це дуже важливий меседж. Зараз він тренер національної збірної. І видно, що молоді гравці вірять йому та роблять те, що він вимагає від них. Це видно по тому, як грає його команда. Вона грає добре. Андрій змінив формацію, ввів молодих футболістів. Я був переконаний, що він вийде на Євро. І може стати сильним тренером", - зазначив Макелеле.