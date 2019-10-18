Ващук назвав причини успіху збірної України

У збірній України під керівництвом Андрія Шевченка була і залишається здорова атмосфера.

Про це заявив колишній захисник збірної України Владислав Ващук.

"Перш за все, я б відзначив правильну стратегію і мудрість керівництва Української асоціації футболу, яка довірила посаду головного тренера Андрія Шевченка, який привернув до свого тренерського штабу зарубіжних фахівців. А потім до команди приєднався і Олександр Шовковський. У збірній при Шевченку була і залишається здорова атмосфера, хлопці дружать між собою, немає розділень на групи і по клубах.

На мій погляд, тренерському штабу вдалося закликати до збірної всіх кращих футболістів країни, при цьому ніхто не був обділений увагою. На перших порах у збірній не все виходило, тому що хлопці ще тільки знайомилися з вимогами Шевченко, вчилися розуміти схему і систему гри, яку пропонують тренери. На це пішло певний час. У підсумку це вилилося в те, що збірна України достроково вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи. Вважаю, що цей успіх не випадковий", - зазначив Ващук.