Мій профіль
Генеральна прокуратура України порушила нову справу проти Динамо через несплату податків
Вчора 20:38 1665
Гвоздик - Бетербієв: онлайн-трансляція
Вчора 21:38 684
Світоліна поступилася Кудерметовій та покинула турнір у Москві
Вчора 15:46 1623 6
Конфлікт Павелка з Суркісом. Стали відомі деталі
Вчора 15:19 5038 1
Гвоздик - Бетербієв: онлайн-трансляція бою за титули WBC і IBF. LIVE
Вчора 13:56 1124
Ребров: Скоро побачимо Шевченка у серйозному клубі
Вчора 10:03 6694 1
Бійка між Суркісом та Павелком: Причина ветерани АТО
Вчора 09:29 13098 5
Помер боксер, який бився в андеркарті бою Усика
Вчора 08:13 6909
Павелко отримав у морду після того як намагався вигнати Суркісів з VIP-ложі - Печорний
16.10.2019 20:54 17695 5
Олександр Зінченко і Влада Седан одружуються
16.10.2019 18:56 5254
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:10 Хокей У Броварах стартував другий раунд Континентального кубка 50
17:53 Футбол Челсі зацікавився Маліновським 551
17:40 Футбол Ващук назвав причини успіху збірної України 631
17:26 Футзал Продексім у рамках Елітного раунду Ліги чемпіонів зіграє у Білорусі 178
17:11 Футбол Футбольний агент подарував Фергюсону золотий годинник за договірний матч у ЛЧ 618
16:56 Футбол Ярмоленко взяв участь в акції Вест Гема проти расизму 255
16:40 Бокс Гірн: Якщо Спенс був п'яним під час ДТП, то це огидно 300
16:26 Футбол Поділля і Нікополь святкували розгромні перемоги. Результати матчів 16 туру Другої ліги 288
16:11 Футбол Зідан не довіряє Луніну через його молодість 577
15:53 Футбол Колос колюча команда для Шахтаря – Пуканич 406 1
15:36 Бокс Бетербієв: Хочу довести, що я найкращий 1332
15:19 Футбол Красніков: Шевченко – головний фактор успіху збірної України 681 1
15:03 Футбол Можу повернути Ігуаїна в Наполі - Де Лаурентіс 235
14:45 Бокс Чісора: Усик не витримає рубку у суперважкій вазі 473
14:29 Футбол Дуелунд хоче повернутися до матчу із Копенгагеном 404
14:00 Теніс Стаховський: Спорт – це і є політика 182
13:52 Бокс Гвоздик - Бетербієв: українець фаворит у чемпіонському бою 337
13:44 Футбол Ла-Ліга перенесла Ель Класіко на невизначений термін 220
13:34 Бокс Гвоздик: Я виробляв власний стиль у боксі 229
13:17 Футбол InStat визначив найкращого гравця України у відборі на Євро-2020 698
13:05 Бокс Красюк: Ідея підпорядкування професійного боксу ФБУ - абсурдна 170
12:59 Бокс Гвоздик назвав переваги Бетербієва 333
12:47 Теніс Стаховський вказав на проблеми тенісу в Україні 310
12:32 Футбол Ван Дейк: Матч проти Манчестер Юнайтед не є грою сезону 183
12:14 Баскетбол Лейкерс підписали Аллена 214

Ващук назвав причини успіху збірної України

Сьогодні 17:40 631 0
Колишній захисник збірної України прокоментував вихід команди Шевченка на Євро-2020
Ващук назвав причини успіху збірної України
#Шевченко, #Ващук

Джерело - xsport.ua.

У збірній України під керівництвом Андрія Шевченка була і залишається здорова атмосфера.

Про це заявив колишній захисник збірної України Владислав Ващук.

"Перш за все, я б відзначив правильну стратегію і мудрість керівництва Української асоціації футболу, яка довірила посаду головного тренера Андрія Шевченка, який привернув до свого тренерського штабу зарубіжних фахівців. А потім до команди приєднався і Олександр Шовковський. У збірній при Шевченку була і залишається здорова атмосфера, хлопці дружать між собою, немає розділень на групи і по клубах.

На мій погляд, тренерському штабу вдалося закликати до збірної всіх кращих футболістів країни, при цьому ніхто не був обділений увагою. На перших порах у збірній не все виходило, тому що хлопці ще тільки знайомилися з вимогами Шевченко, вчилися розуміти схему і систему гри, яку пропонують тренери. На це пішло певний час. У підсумку це вилилося в те, що збірна України достроково вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи. Вважаю, що цей успіх не випадковий", - зазначив Ващук.

Раніше, Леоненко розкритикував Зінченка.

Нагадаємо, збірна України у меншості перемогла Португалію та пробилася на чемпіонат Європи.

Коментарі ()