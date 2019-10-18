Футбольний агент подарував Фергюсону золотий годинник за договірний матч у ЛЧ

Фергюсон співпрацював з агентами

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон прийняв подарований золотий годинник за договірний матч Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Mirror.

Футбольного агенту Джузеппе Пальяру звинувачують у дачі хабара. Крім того, Фергюсон співпрацював з футбольними агентами, заробляючи на трансферах, про що повідомили на судовому засіданні у справі Пальяра.

Прокурор Брайан О'Нілл розповів, що Пальяра зустрівся з журналісткою, яка працює під прикриттям, яка видавала себе за бізнесвумен. Їй він розповів, що про своє змові з Фергюсоном і організації договірного матчу Ліги чемпіонів між Ювентусом і Манчестер Юнайтед, за що агент і подарував йому годинник Ролекс вартістю майже 35 тисяч євро.

Раніше, Манчестер Юнайтед запланував шість гучних трансферів.

Нагадаємо, наставник німецького РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн може очолити англійський Манчестер Юнайтед.