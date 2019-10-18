Півзахисник Динамо Міккель Дуелунд вказав терміни повернення на поле.

Про це розповів сам гравець.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб я повернувся в стрій до другого матчу з Копенгагеном. Це здається нам можливим. Але я не хочу вибирати конкретну дату для свого повернення, тому що робив це багато разів, а потім відчував розчарування. Я хотів би зіграти в цьому матчі, і поки моя участь в ньому бачиться реальною, але давайте подивимося, як йтимуть справи на тренуваннях", - відзначив Дуелунд.