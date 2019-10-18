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Дуелунд хоче повернутися до матчу із Копенгагеном

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Міккель Дуелунд прокоментував своє відновлення після травми
Дуелунд хоче повернутися до матчу із Копенгагеном
#Дуелунд, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Півзахисник Динамо Міккель Дуелунд вказав терміни повернення на поле.

Про це розповів сам гравець.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб я повернувся в стрій до другого матчу з Копенгагеном. Це здається нам можливим. Але я не хочу вибирати конкретну дату для свого повернення, тому що робив це багато разів, а потім відчував розчарування. Я хотів би зіграти в цьому матчі, і поки моя участь в ньому бачиться реальною, але давайте подивимося, як йтимуть справи на тренуваннях", - відзначив Дуелунд.

Нагадаємо, Дуелунд намагається вивчити українську.

Раніше, Динамо підкорилося унікальне звершення.

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