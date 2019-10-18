Джерело - sport.ua.
Півзахисник Динамо Міккель Дуелунд вказав терміни повернення на поле.
Про це розповів сам гравець.
"Зараз ми працюємо над тим, щоб я повернувся в стрій до другого матчу з Копенгагеном. Це здається нам можливим. Але я не хочу вибирати конкретну дату для свого повернення, тому що робив це багато разів, а потім відчував розчарування. Я хотів би зіграти в цьому матчі, і поки моя участь в ньому бачиться реальною, але давайте подивимося, як йтимуть справи на тренуваннях", - відзначив Дуелунд.
Нагадаємо, Дуелунд намагається вивчити українську.
Раніше, Динамо підкорилося унікальне звершення.