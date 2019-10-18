Барселона із Реалом можуть зіграти у грудні

Іспанська федерація футболу прийняла рішення перенести поєдинок між Барселоною і мадридським Реалом в рамках 10-го туру Ла-Ліги.

Про це повідомляє прес-служба організації.

На такі кроки змушені були піти у зв'язку з протестами, які почалися у столиці Каталонії.

Очікується, що матч відбудетьсяу грудні. Точну дату і час клуби і організатори повинні узгодити в понеділок, 21 жовтня.

Раніше повідомлялося, що матч Барселона – Реал перенесено через політичну обстановку у Каталонії.

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