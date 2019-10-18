Тренер команди має випромінювати впевненість, а не агресію.

Про це розповів головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров.

"Мені здається, що тренер повинен завжди демонструвати холоднокровність, оскільки і його команда зможе залишатися більш розкутою в складних ситуаціях. Повірте, у тренерів багато емоцій, які вирують під час матчу, але нам не потрібно показувати їх глядачам чи гравцям. Команді потрібно переконатися, що її тренер залишається спокійним, навіть якщо не все йде добре.

Тренер повинен випромінювати впевненість в собі, але не агресію. Коли це працює, гравці зможуть також отримати впевненість. Я не можу лаятися на публіці - це як сім'я, ви можете сваритися вдома, але в зовнішньому світі демонструвати повну ідилію", - відзначив Ребров.