Розклад на Boxing Day не дасть змоги футболістам Манчестер Сіті правильно відновитися.

Про це розповів головний операційний директор клубу Омар Беррада.

"Ми розчаровані, що розклад буде таким щільним на Різдво. Матчі АПЛ висувають високі вимоги в плані фізичної підготовки гравців. Не рекомендується грати двічі менше ніж за 48 годин, тому що це не дасть можливості футболістам правильно відновитися.

Розуміємо, що мовники є важливим фактором при складанні календаря, проте ми також повинні бути впевнені, що дбаємо про благополуччя гравців, спортивної чесності і якості продукту.

Ми вели діалог з керівництвом ліги, щоб розглянути інші варіанти, але в кінцевому підсумку нам доведеться прийняти ті дати і то розклад, які були представлені нам ", - розповів Беррада.