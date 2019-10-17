Самбрано заявив, що взимку хоче піти з Динамо

Захисник київського Динамо Карлос Самбрано взимку хоче знайти нове місце продовження своєї кар'єри.

Про це він заявив перуанським журналістам.

"Моя мета - допомогти збірній в кваліфікації на ЧС-2022. Але для цього потрібно постійно бути у відмінній формі. А проблема в тому, що в моєму клубі у мене немає ігрової практики. Я посилено тренуюся, але цього недостатньо. До відкриття трансферного вікна залишилося два місяці, і я постараюся змінити обстановку. Без ігрової практики мені важко буде грати в збірній", - сказав Самбрано.