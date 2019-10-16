Мій профіль
Ястремська програла у другому колі турніру у Москві
Вчора 17:07 958
Павелко отримав у морду після того як намагався вигнати Суркісів з VIP-ложі - Печорний
Вчора 20:54 5291 1
Світоліна - Кудерметова: онлайн-трансляція Кубку Кремля. LIVE
Вчора 19:31 693
Олександр Зінченко і Влада Седан одружуються
Вчора 18:56 2619
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 08:30 44196
У Росії визнали масову підміну допінг-проб
15.10.2019 18:43 3346
Ястремська перемогла росіянку у першому колі Кубка Кремля
15.10.2019 16:03 1446
Костюк у драматичному матчі поступилася Зігемунд та покинула турнір у Люксембурзі
15.10.2019 15:31 863
Golden Boy-2019: Лунін увійшов у фінальну двадцятку
15.10.2019 13:15 1167
Голосування. Визначаємо найкращого гравця збірної України у матчі проти Португалії
15.10.2019 12:26 2751
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16 Жовтня 2019
23:54 Футбол Шевчук: Миколенка і Соболя чекає велике майбутнє 489
23:44 Бокс Тренер Гвоздика: Олександр немає права на помилку 304
23:33 Хокей. УХЛ Крижані Вовки - Кременчук 1:8. Огляд матчу 159
23:23 Футбол Ібрагімович може повернутися до італійської Серії А 368
23:12 Бокс Ломаченко зберіг лідерство у рейтингу P4P 248
22:56 Футбол Лунін: Леганес заплатив Реалу штраф за те, що я мало грав 322
22:41 Футбол Маліновський потрапив до збірної тижня за версією УЄФА 316
22:27 Футбол Два фактори завадили клубу АПЛ придбати Неймара 237
22:11 Футбол Через 30 років Шуховцев повертається у Чорноморець 223
21:56 Футбол Костишин знає, завдяки чому Колос може здолати Шахтар 167
21:40 Футбол Лідер Інтера вилетів до кінця року 318
21:26 Бокс Поєдинок Гвоздик - Бетербієв покаже телеканал Інтер 259
21:11 Біатлон Росіянка повернеться у біатлон і буде виступати за Словенію 444
20:54 Футбол Павелко отримав у морду після того як намагався вигнати Суркісів з VIP-ложі - Печорний 5291 1
20:38 Теніс Завацька програла у першому колі турніру в Угорщині 164
20:30 Блог Україна - Португалія. Як ми виходили на Євро-2020 356
20:20 Баскетбол Збірна Україна посіла четверте місце на Всесвітніх пляжних іграх 258
20:07 Хокей. УХЛ Кременчук знищив Крижаних Вовків у регулярному чемпіонаті 314
19:51 Футбол Агент Зінченка натякнув на перехід до Серії А 2203
19:41 Блог 15 років тому одна заміна змінила історію футболу 845
19:34 Футбол Агуеро потрапив у серйозну аварію 890
19:31 Пряма трансляція Світоліна - Кудерметова: онлайн-трансляція Кубку Кремля. LIVE 693
19:18 Баскетбол Збірна України програла Бразилії у півфіналі Пляжних ігор 408
19:02 Баскетбол Липовцев: Не бажаючи бути причетним до фарсу, я розірвав свій контракт з Харківськими Соколами 447
18:56 Блог Олександр Зінченко і Влада Седан одружуються 2619

Шевчук: Миколенка і Соболя чекає велике майбутнє

Вчора 23:54 489 0
Шевчук про вихід України на Євро-2020
Шевчук: Миколенка і Соболя чекає велике майбутнє
#Миколенко, #Шевчук, #Соболь

Джерело - sport.ua.

Національна збірна України з футболу під керівництвом Андрія Шевченка повністю пройшла еволюцію.

Про це заявив колишній гравець збірної України В'ячеслав Шевчук.

"У збірній України повністю пройшла еволюція. Багато молодих гравців, новий тренер з новими ідеями, з новою моделлю гри. Ми бачимо, що хлопці показують яскраву гру, за якою приємно спостерігати, і я бачу, що в нас велике майбутнє.

На моїй позиції грають Миколенко і Соболь, також може зіграти Матвієнко. Це талановиті хлопці, вони показують дуже якісну гру. Проти Литви грав Соболь, з португальцями – Миколенко. Обоє показали високий рівень гри, їх чекає велике майбутнє", - зазначив Шевчук.

Раніше, Павелко отримав у морду після того як намагався вигнати Суркісів з VIP-ложі - Печорний.

Нагадаємо, Маліновський зазначав, що із Сербією зіграємо у своє задоволення.

Коментарі ()