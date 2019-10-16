Шевчук: Миколенка і Соболя чекає велике майбутнє

Джерело - sport.ua.
Національна збірна України з футболу під керівництвом Андрія Шевченка повністю пройшла еволюцію.
Про це заявив колишній гравець збірної України В'ячеслав Шевчук.
"У збірній України повністю пройшла еволюція. Багато молодих гравців, новий тренер з новими ідеями, з новою моделлю гри. Ми бачимо, що хлопці показують яскраву гру, за якою приємно спостерігати, і я бачу, що в нас велике майбутнє.
На моїй позиції грають Миколенко і Соболь, також може зіграти Матвієнко. Це талановиті хлопці, вони показують дуже якісну гру. Проти Литви грав Соболь, з португальцями – Миколенко. Обоє показали високий рівень гри, їх чекає велике майбутнє", - зазначив Шевчук.
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Нагадаємо, Маліновський зазначав, що із Сербією зіграємо у своє задоволення.