Шевчук: Миколенка і Соболя чекає велике майбутнє

Національна збірна України з футболу під керівництвом Андрія Шевченка повністю пройшла еволюцію.

Про це заявив колишній гравець збірної України В'ячеслав Шевчук.

"У збірній України повністю пройшла еволюція. Багато молодих гравців, новий тренер з новими ідеями, з новою моделлю гри. Ми бачимо, що хлопці показують яскраву гру, за якою приємно спостерігати, і я бачу, що в нас велике майбутнє.

На моїй позиції грають Миколенко і Соболь, також може зіграти Матвієнко. Це талановиті хлопці, вони показують дуже якісну гру. Проти Литви грав Соболь, з португальцями – Миколенко. Обоє показали високий рівень гри, їх чекає велике майбутнє", - зазначив Шевчук.