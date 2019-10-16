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Лунін: Леганес заплатив Реалу штраф за те, що я мало грав

Сьогодні 22:56 164 0
Українець про перебування у Леганесі
Лунін: Леганес заплатив Реалу штраф за те, що я мало грав
#Лунін, #Реал

Джерело - Tribuna.com.

Якби раніше було відомо, що Навас залишить Реал, то український голкіпер Андрій Лунін мав шанс залишитися.

Про це українець заявив в інтерв'ю FootballHub.

"У Леганесі щось на зразок було прописано, а що саме, я не знаю. Ну, там якийсь штраф був, Леганес заплатив Мадриду. Зараз нове правило: якщо людина йде в оренду, не можна прописувати кількість ігор, і не можна забороняти грати проти своєї команди.

Ні, я не підходжу, я не буду підходити, питати, випитувати, чому я не граю, що не так. Потрібно продовжувати працювати і все. Я дотримуюся такого принципу, що старання винагороджуються, не сьогодні так завтра.

Ніхто не знав, що Навас піде, у мене був би шанс залишитися. Ну, так склалося, треба працювати. Він своїм спілкуванням, ставленням допоміг мені трохи відчути себе спокійніше в команді. Ми за обідом, за вечерею, на якихось прогулянках разом були, спілкувалися. На тренуваннях теж підходив, питав, як справи, якісь нюанси підходив пояснював. Мені були дуже приємні ці його жести", - сказав Лунін.

Раніше, Реал отримає компенсацію за відсутність ігрової практики Луніна.

Нагадаємо, Лунін увійшов у фінальну двадцятку Golden Boy-2019.

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