Лунін: Леганес заплатив Реалу штраф за те, що я мало грав

Якби раніше було відомо, що Навас залишить Реал, то український голкіпер Андрій Лунін мав шанс залишитися.

Про це українець заявив в інтерв'ю FootballHub.

"У Леганесі щось на зразок було прописано, а що саме, я не знаю. Ну, там якийсь штраф був, Леганес заплатив Мадриду. Зараз нове правило: якщо людина йде в оренду, не можна прописувати кількість ігор, і не можна забороняти грати проти своєї команди.

Ні, я не підходжу, я не буду підходити, питати, випитувати, чому я не граю, що не так. Потрібно продовжувати працювати і все. Я дотримуюся такого принципу, що старання винагороджуються, не сьогодні так завтра.

Ніхто не знав, що Навас піде, у мене був би шанс залишитися. Ну, так склалося, треба працювати. Він своїм спілкуванням, ставленням допоміг мені трохи відчути себе спокійніше в команді. Ми за обідом, за вечерею, на якихось прогулянках разом були, спілкувалися. На тренуваннях теж підходив, питав, як справи, якісь нюанси підходив пояснював. Мені були дуже приємні ці його жести", - сказав Лунін.