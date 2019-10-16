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Маліновський потрапив до збірної тижня за версією УЄФА

Сьогодні 22:41 115 0
Хавбек забив два голи у ворота збірної Литви
Маліновський потрапив до збірної тижня за версією УЄФА
#Маліновський, #Україна

Джерело - sport.ua.

За підсумками ігрового тижня кваліфікації Євро-2020 до символічної команди потрапив півзахисник збірної України Руслан Маліновський.

Про це повідомляє УЄФА.

Маліновський в матчі з Литвою (2:0) забив два м'ячі, а також вдало відіграв весь поєдинок з Португалією (2:1).

Також в команду тижні увійшли воротар Мерт Гюнок (Туреччина), захисники Меріх Демірал (Туреччина), Андрій Семенов (Росія) та Рогві Бальдвінссон (Фарерські острови), хавбеки Еран Захави (Ізраїль), Денис Черишев (Росія) та Джон Макгинн (Шотландія), форварди Роберт Левандовськи (Польща), Гаррі Кейн (Англія) та Ромелу Лукаку (Бельгія).

Раніше, Павелко отримав у морду після того як намагався вигнати Суркісів з VIP-ложі - Печорний.

Нагадаємо, Маліновський зазначав, що із Сербією зіграємо у своє задоволення.

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