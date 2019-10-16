Джерело - sport.ua.
Колишній півзахисник Реала Клод Макелеле назвав найкращого українського футболіста.
Це розповів в інтерв'ю
"Є один талановитий хлопчина. Я знаю його ще за виступами за бельгійський Генк. Зараз він грає в Італії за Аталанту. Маліновський.
Він дуже гарно грає в центрі поля. Його рух з м'ячем, бачення поля - це світовий рівень", - сказав Макелеле.
Раніше, Маліновський зазначав, що із Сербією зіграємо у своє задоволення.
Нагадаємо, екс-гравець збірної України вказав на силу команди Шевченка.