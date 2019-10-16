Колишній півзахисник Реала Клод Макелеле назвав найкращого українського футболіста.

Це розповів в інтерв'ю

"Є один талановитий хлопчина. Я знаю його ще за виступами за бельгійський Генк. Зараз він грає в Італії за Аталанту. Маліновський.

Він дуже гарно грає в центрі поля. Його рух з м'ячем, бачення поля - це світовий рівень", - сказав Макелеле.