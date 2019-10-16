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Макелеле назвав найкращого українського футболіста

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Маліновський - найталановитіший український футболіст
Макелеле назвав найкращого українського футболіста
#Макелеле, #Україна

Джерело - sport.ua.

Колишній півзахисник Реала Клод Макелеле назвав найкращого українського футболіста.

Це розповів в інтерв'ю 

"Є один талановитий хлопчина. Я знаю його ще за виступами за бельгійський Генк. Зараз він грає в Італії за Аталанту. Маліновський.

 Він дуже гарно грає в центрі поля. Його рух з м'ячем, бачення поля - це світовий рівень", - сказав Макелеле.

Раніше, Маліновський зазначав, що із Сербією зіграємо у своє задоволення.

Нагадаємо, екс-гравець збірної України вказав на силу команди Шевченка.

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