Збірній Росії необхідно бути обережнішим у висловлюваннях щодо перемоги на Євро-2020.

Про це розповів екс-гравець збірної України та футбольний експерт Віктор Леоненко

"Сказати можна все що завгодно. В принципі кожен тренер повинен бути амбіційний. Просто потрібно трохи акуратніше висловлюватися в пресі. Для початку хочу подивитися, як він обіграє бельгійців. Нехай зробить це.

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Треба реально дивитися на речі. Я, наприклад, сказав би: "Будемо намагатися пройти якомога далі". Ось таке формулювання.

Росія - чвертьфіналіст ЧС. Далі-то що? Для мене це взагалі нічого не означає. Є тільки переможець. У нас Дніпро посів друге місце в Лізі Європи. Ок, це досягнення? Для мене ні. Попереду у Росії матч з Бельгією. Нехай обіграє", - відзначив Леоненко.