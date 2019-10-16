Джерело - football.ua.
Півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос відновив тренування після травми стегна.
Про це повідомляє AS.
Травму гравець отримав в матчі проти Гранади, який відбувся 5 жовтня. Через це пошкодження Крос пропустив матчі збірної Німеччини у відборі на Євро-2020.
На першому занятті після повернення Кроос займався за індивідуальною програмою. Коли хавбек приступить до роботи в загальній групі поки невідомо.
Очікується, що до матчу проти Барселони, який відбудеться 26 жовтня, футболіст повинен бути готовий.
Раніше повідомлялося, що Марсело повернувся до тренувань.
Нагадаємо, Бензема погодив новий контракт з Реалом.