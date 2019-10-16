Тоні Кроос зможе зіграти проти Барселони

Півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос відновив тренування після травми стегна.

Про це повідомляє AS.

Травму гравець отримав в матчі проти Гранади, який відбувся 5 жовтня. Через це пошкодження Крос пропустив матчі збірної Німеччини у відборі на Євро-2020.

На першому занятті після повернення Кроос займався за індивідуальною програмою. Коли хавбек приступить до роботи в загальній групі поки невідомо.

Очікується, що до матчу проти Барселони, який відбудеться 26 жовтня, футболіст повинен бути готовий.

Раніше повідомлялося, що Марсело повернувся до тренувань.

Нагадаємо, Бензема погодив новий контракт з Реалом.