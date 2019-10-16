Джерело - ukrinform.ua.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) запропонувала ввести довічну заборону на відвідування всіх стадіонів світу для фанатів, які будуть визнані винними в расистській поведінці під час футбольних матчів.
Про це повідомляє прес-служба організації.
Президент ФІФА Джанні Інфантіно закликав футбольні асоціації знайти нові, сильніші та ефективніші способи викорінення расизму у футболі.
Зокрема пропонується організаторам змагань вводити довічну заборону відвідувати стадіони тим, хто буде визнаний винним в расистській поведінці під час футбольних матчів.
Нагадаємо, президент Федерації футболу Болгарії втратив свій пост після матчу Болгарія – Англія.
Також, УЄФА розслідуватиме прояви расизму у матчі Болгарія – Англія.