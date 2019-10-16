У ФІФА стурбовані ситуацією після гри Болгарія – Англія

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) запропонувала ввести довічну заборону на відвідування всіх стадіонів світу для фанатів, які будуть визнані винними в расистській поведінці під час футбольних матчів.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно закликав футбольні асоціації знайти нові, сильніші та ефективніші способи викорінення расизму у футболі.

Зокрема пропонується організаторам змагань вводити довічну заборону відвідувати стадіони тим, хто буде визнаний винним в расистській поведінці під час футбольних матчів.

Нагадаємо, президент Федерації футболу Болгарії втратив свій пост після матчу Болгарія – Англія.

Також, УЄФА розслідуватиме прояви расизму у матчі Болгарія – Англія.