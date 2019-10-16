Голкіпер збірної Болгарії Пламен Ілієв не помітив образливої поведінки зі сторони вланих уболівальників.

Про це розповів сам воротар.

"Англійці перебільшували ту ситуацію, яка була на стадіоні. Наші фанати поводилися прекрасно, ніяких образ не слід було.

Поганих слів я точно не чув. Вболівальники влаштували нам божевільну підтримку. Спасибі їм за це", - розповів Ілієв.