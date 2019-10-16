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Голкіпер збірної Болгарії: Наші фанати поводилися прекрасно

Сьогодні 11:16 212 0
Голкіпер збірної Болгарії Пламен Ілієв прокоментував поведінку болгарських фанатів під час матчу зі збірною Англії в матчі кваліфікації до Євро-2020.
Голкіпер збірної Болгарії: Наші фанати поводилися прекрасно
#Болгарія, #Англія, #Євро-2020

Джерело - isport.ua.

Голкіпер збірної Болгарії Пламен Ілієв не помітив образливої поведінки зі сторони вланих уболівальників.

Про це розповів сам воротар.

"Англійці перебільшували ту ситуацію, яка була на стадіоні. Наші фанати поводилися прекрасно, ніяких образ не слід було.

Поганих слів я точно не чув. Вболівальники влаштували нам божевільну підтримку. Спасибі їм за це", - розповів Ілієв.

Нагадаємо, президент Федерації футболу Болгарії втратив свій пост після матчу Болгарія – Англія.

Раніше, Англія розгромила Болгарію.

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