Манчестер Юнайтед може втратити голкіпера на гру з Ліверпулем

Голкіпер збірної Іспанії Давід Де Хеа не зміг завершити матч відбору Євро-2020 проти Швеції.

Де Хеа отримав травму у матчі зі шведами і попросив заміну на 60-й хвилині. Замість нього з'явився голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага.

Наразі про серйозність травми 28-річного голкіпера нічого невідомо.

Відзначимо, що 20 жовтня Манчестер Юнайтед прийматиме Ліверпуль в рамках 9 туру АПЛ, наразі участь Де Хеа у матчі під питанням.

Нагадаємо, Іспанія вийшла на Євро-2020.

Раніше, екс-гравець збірної України вказав на силу команди Шевченка.