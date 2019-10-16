Джерело - isport.ua.
Голкіпер збірної Іспанії Давід Де Хеа не зміг завершити матч відбору Євро-2020 проти Швеції.
Де Хеа отримав травму у матчі зі шведами і попросив заміну на 60-й хвилині. Замість нього з'явився голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага.
Наразі про серйозність травми 28-річного голкіпера нічого невідомо.
Відзначимо, що 20 жовтня Манчестер Юнайтед прийматиме Ліверпуль в рамках 9 туру АПЛ, наразі участь Де Хеа у матчі під питанням.
Нагадаємо, Іспанія вийшла на Євро-2020.
Раніше, екс-гравець збірної України вказав на силу команди Шевченка.