Барселона через прогрес Фаті може відмовитися від придбання Неймара

Каталонський клуб задоволений грою Фаті

Каталонська Барселона готова відмовитися від придбання Неймара.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Каталонський клуб задоволений прогресом Анссумане Фаті. Якби Неймар поповнив склад Барселони, то це обмежило б кількість ігрової практики 16-річного футболіста.

Крім того, Барселона хоче витратитися в перспективі на "дев'ятку". Зокрема, Барселона шукає заміну Луїсу Суареса.

У поточному сезоні Неймар провів п'ять матчів за ПСЖ: на його рахунку чотири голи.

Нагадаємо, ПСЖ хоче продовжити контракт із Неймаром.

Раніше повідомлялося, що Неймар готовий пробачити Барселоні 43 мільйони євро, якщо клуб його підпише.