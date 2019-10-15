Барселона через прогрес Фаті може відмовитися від придбання Неймара

Джерело - football.ua.
Каталонська Барселона готова відмовитися від придбання Неймара.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Каталонський клуб задоволений прогресом Анссумане Фаті. Якби Неймар поповнив склад Барселони, то це обмежило б кількість ігрової практики 16-річного футболіста.
Крім того, Барселона хоче витратитися в перспективі на "дев'ятку". Зокрема, Барселона шукає заміну Луїсу Суареса.
У поточному сезоні Неймар провів п'ять матчів за ПСЖ: на його рахунку чотири голи.
Нагадаємо, ПСЖ хоче продовжити контракт із Неймаром.
Раніше повідомлялося, що Неймар готовий пробачити Барселоні 43 мільйони євро, якщо клуб його підпише.