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Барселона через прогрес Фаті може відмовитися від придбання Неймара

Вчора 23:12 177 0
Каталонський клуб задоволений грою Фаті
Барселона через прогрес Фаті може відмовитися від придбання Неймара
#Неймар, #Барселона

Джерело - football.ua.

Каталонська Барселона готова відмовитися від придбання Неймара.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Каталонський клуб задоволений прогресом Анссумане Фаті. Якби Неймар поповнив склад Барселони, то це обмежило б кількість ігрової практики 16-річного футболіста.

Крім того, Барселона хоче витратитися в перспективі на "дев'ятку". Зокрема, Барселона шукає заміну Луїсу Суареса.

У поточному сезоні Неймар провів п'ять матчів за ПСЖ: на його рахунку чотири голи.

Нагадаємо, ПСЖ хоче продовжити контракт із Неймаром.

Раніше повідомлялося, що Неймар готовий пробачити Барселоні 43 мільйони євро, якщо клуб його підпише.

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