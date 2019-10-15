Саленко: Україна претендує на вихід до чвертьфіналу Євро-2020

У тому стані, в якому перебуває збірна України, повинна обігрувати середніх суперників.

Про це екс-гравець збірної України Олег Саленко заявив bookmaker-ratings.com.ua.

"У футболі потрібно прагнути лише до найвищих досягнень. Давайте спершу дочекаємося жеребкування Євро-2020 (30 листопада), а коли дізнаємося групу та сітку, тоді вже можна буде предметно все обговорити. Зараз на чемпіонаті Європи буде багато команд (24 команди), тому половина збірних буде середнього рівня. В тому стані, в якому перебуває збірна України, повинна обігрувати середніх суперників.

Тобто України вже претендує на чвертьфінал Євро-2020? Так, звичайно! Правда, ще важливий нюанс, на кого ми потрапимо в плей-оф. Цей чемпіонат Європи взагалі дуже цікавий для мене. Хочу побачити, як УЄФА організує цей турнір, який відбудеться в 12-х містах Європи", - сказав Саленко.