Юран: Серед українців, що виступають у топ-клубах, можна згадати лише Зінченка

Юран про слова Яремчука

Нападник збірної України Роман Яремчук після перемоги над збірною Португалії у кваліфікації Євро-2020 висловився неприпустимо по відношенню до збірної Росії.

Про це заявив екс-нападник збірної Росії Сергій Юран в інтерв'ю Чемпіонат.com.

"Говорячи про українських гравців, які виступають в топ-клубах, можна згадати лише Зінченка. І то це завдяки більше російському чемпіонату. Його взяли в Уфу, а потім уже він поїхав далі", - сказав Юран.

Збірна Росії брала участь в ЧС-2018, тому що була країною-господаркою.

Нагадаємо, збірна України у меншості перемогла Португалію та пробилася на чемпіонат Європи.