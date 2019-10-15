Франков: Політичні і військові відносини переносити на спорт не є добре

Джерело - Tribuna.com.
У нашому медійному просторі підчепити Росію вважається ознакою хорошого тону.
Про це головний редактор журналу Футбол Артем Франков заявив інтерв'ю в Спорт-експрес.
"Якщо чесно, я не хотів би нікого принижувати або порівнювати. Яремчука знаю як хлопця стриманого, гарного, сумлінного. Якщо він сказав щось зопалу.
Чи не чув, як це прозвучало в оригіналі, але взагалі в нашому медійному просторі підчепити Росію вважається ознакою хорошого тону.
Звичайно, це недобре. Але для даної ситуації це, скажімо так, природно. На місці футболістів я утримувався б від цього і придивлявся б до власних досягнень. А то в футболі ніколи не знаєш, з якого боку може прилетіти.
Найбільше мені не хотілося б, щоб повторилася ситуація, коли збірні Росії та України були б гіршими командами за підсумками Євро. Нехай обидві наші команди будуть кращими. Спортивні успіхи набагато важливіше всього цього.
А політичні і військові відносини переносити на спорт - на жаль, це неминуче на рівні уболівальників і гравців, але не є добре", - сказав Франков.
Раніше, Юран зазначив, що таких як Яремчук називають футболістіками.
Нагадаємо, нападник збірної України Роман Яремчук після перемоги над збірною Португалії у кваліфікації Євро-2020 висловився по відношенню до збірної Росії.