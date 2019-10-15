Франков: Політичні і військові відносини переносити на спорт не є добре

У нашому медійному просторі підчепити Росію вважається ознакою хорошого тону.

Про це головний редактор журналу Футбол Артем Франков заявив інтерв'ю в Спорт-експрес.

"Якщо чесно, я не хотів би нікого принижувати або порівнювати. Яремчука знаю як хлопця стриманого, гарного, сумлінного. Якщо він сказав щось зопалу.

Чи не чув, як це прозвучало в оригіналі, але взагалі в нашому медійному просторі підчепити Росію вважається ознакою хорошого тону.

Звичайно, це недобре. Але для даної ситуації це, скажімо так, природно. На місці футболістів я утримувався б від цього і придивлявся б до власних досягнень. А то в футболі ніколи не знаєш, з якого боку може прилетіти.

Найбільше мені не хотілося б, щоб повторилася ситуація, коли збірні Росії та України були б гіршими командами за підсумками Євро. Нехай обидві наші команди будуть кращими. Спортивні успіхи набагато важливіше всього цього.

А політичні і військові відносини переносити на спорт - на жаль, це неминуче на рівні уболівальників і гравців, але не є добре", - сказав Франков.