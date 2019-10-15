Павелко: Найближчим часом разом вирішимо, що краще для Шевченка та збірної України

Перед початком кваліфікації Євро-2020 на УАФ здійснювався потужний тиск.

Про це президент УАФ Андрій Павелко заявив прес-службі.

"Перед початком кваліфікації на УАФ здійснювався потужний тиск. Багато хто не вірив у тренерський талант Андрія Шевченка. Але результат засвідчив, що все було зроблено правильно. Я знав і був упевнений, що в Шевченка все вийде, хоча відчував тиск від журналістів, які ставили під сумнів рішення щодо його призначення. Андрій - молодець, я радий за нього.

Ми з Андрієм Шевченком багато пройшли разом. Найближчим часом ми обговоримо й разом вирішимо, що краще для нього й для збірної України. Але зараз думки тільки про Євро, він — головний тренер команди", - зазначив Павелко.