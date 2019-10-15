Директор Чорноморця: Завдання по поверненню команди до УПЛ ніхто не знімав

Місюра про завдання перед новим тренером

Джерело - ФК Чорноморець.

Одеський Чорномрець бажає за підсумками нинішщнього сезону у Першій лізі здобути путівку до УПЛ.

Про гендиректор клубу Анатолій Місюра заявив прес-службі одеситів.

"Починається новий етап у житті команди. Прошу вас виконувати всі вказівки Остапа Мироновича. Завдання по поверненню Чорноморця до УПЛ з нас ніхто не знімав. І ми всі відповідальні за його виконання", - сказав Місюра.

Зараз Чорноморець знаходиться на 10-му місці в першій лізі.

Раніше, очолив Чорноморець Остап Маркевич, який на початку жовтня припинив співпрацю з Агробізнесом.