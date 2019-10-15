Мій профіль
Ястремська перемогла росіянку у першому колі Кубка Кремля
Сьогодні 16:03 230
Костюк у драматичному матчі поступилася Зігемунд та покинула турнір у Люксембурзі
Сьогодні 15:31 183
Ястремська - Касаткіна: онлайн-трансляція матчу в Москві
Сьогодні 15:11 710
Golden Boy-2019: Лунін увійшов у фінальну двадцятку
Сьогодні 13:15 556
Голосування. Визначаємо найкращого гравця збірної України у матчі проти Португалії
Сьогодні 12:26 978
Як усе починалося. Гол Романа Яремчука в ворота збірної Португалії
Сьогодні 11:50 730
Чи був пенальті у ворота збірної України
Сьогодні 11:41 5356 3
Шевченко: Пишаюся гравцями збірної України, на полі були справжні леви
Сьогодні 08:11 2016
Україна - Португалія: огляд матчу
Сьогодні 00:32 8113
Збірна України у меншості перемогла збірну Португалії та пробилася на чемпіонат Європи
Вчора 23:39 4156
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:25 Футбол Сабо: Арбітр відсудив чесно, Степаненко зіграв рукою 11
16:03 Теніс Ястремська перемогла росіянку у першому колі Кубка Кремля 230
15:51 Футбол Яремчук: Вірю, що Україна до старту Євро-2020 буде ще сильнішою 320
15:31 Теніс Костюк у драматичному матчі поступилася Зігемунд та покинула турнір у Люксембурзі 183
15:21 Футбол Екс-арбітр FIFA: Пенальті у ворота збірної України не було 270
15:11 Пряма трансляція Ястремська - Касаткіна: онлайн-трансляція матчу в Москві 710
15:03 Футбол В УПЛ може змінитися президент - журналіст 189
14:43 Футбол Луческу узгодив контракт із московським Динамо 1799
14:32 Футбол Маліновський: Автограф Роналду? Так він мене обіграти не може 885
14:14 Футбол Косово - Чорногорія 2:0. Огляд матчу 124
14:04 Пряма трансляція Костюк - Зігемунд: онлайн-трансляція. LIVE 1181
14:03 Блог Фантастичні емоції Ярмоленка і Зінченка після матчу з Португалією 1079
13:53 Футбол Блохін вказав на основне завдання збірної України 940
13:43 Футбол Маркевич: У матчі з Португалією все було ідеально 2653
13:31 Футбол Франція - Туреччина 1:1. Огляд матчу 393
13:15 Футбол Golden Boy-2019: Лунін увійшов у фінальну двадцятку 556
13:10 Блог Україна стає ТОП-збірною - ТаТоТаке 549
12:55 Бокс Хей дав важливу пораду Усику 1603
12:37 Футбол Шевченко вірить у майбутнє збірної України 434
12:26 Футбол Голосування. Визначаємо найкращого гравця збірної України у матчі проти Португалії 978
12:17 Теніс Світоліна: Зараз Москва розцвіла 3110
12:01 Футбол Ярмоленко: У збірній України з'явився менталітет переможця 1269
11:50 Блог Як усе починалося. Гол Романа Яремчука в ворота збірної Португалії 730
11:41 Блог Чи був пенальті у ворота збірної України 5356 3
11:40 Футбол Болгарія - Англія 0:6. Огляд матчу 291

Яремчук: Вірю, що Україна до старту Євро-2020 буде ще сильнішою

Сьогодні 15:51 320 0
Роман Яремчук прокоментував свої очікування від гри збірної України
Яремчук: Вірю, що Україна до старту Євро-2020 буде ще сильнішою
#Україна, #Євро-2020, #Яремчук

Джерело - УАФ.

Збірна України може стати ще сильнішою до початку фінального турніру чемпіонату Європи.

Про це розповів нападник Роман Яремчук.

"Збірна України — уже топ-команда? Це не мені оцінювати. Але те, що ми щось можемо, — факт. Команда завчасно забезпечила собі місце на Євро. Думаю, зараз ми показуємо непоганий футбол. Навіть удесятьох проти чинних чемпіонів Європи ми намагалися тримати м'яч.

Я вірю, що до початку Євро-2020 головна команда країни буде ще сильнішою", – розповів Яремчук.

Раніше, визначився найкращий гравець матчу Україна – Португалія.

Також, екс-гравець збірної України вказав на силу команди Шевченка.

Коментарі ()