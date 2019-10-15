Збірна України може стати ще сильнішою до початку фінального турніру чемпіонату Європи.

Про це розповів нападник Роман Яремчук.

"Збірна України — уже топ-команда? Це не мені оцінювати. Але те, що ми щось можемо, — факт. Команда завчасно забезпечила собі місце на Євро. Думаю, зараз ми показуємо непоганий футбол. Навіть удесятьох проти чинних чемпіонів Європи ми намагалися тримати м'яч.

Я вірю, що до початку Євро-2020 головна команда країни буде ще сильнішою", – розповів Яремчук.