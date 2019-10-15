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Екс-арбітр FIFA: Пенальті у ворота збірної України не було

Сьогодні 15:21 270 0
Мирослав Ступар прокоментував скандальний епізод у матчі Україна - Португалія
Екс-арбітр FIFA: Пенальті у ворота збірної України не було
#Україна, #Португалія, #Євро-2020

Джерело - xsport.ua.

У матчі Україна – Португалія арбітр Ентоні Тейлор не мав права призначати одинадцятиметровий у ворота українців.

Про це розповів екс-арбітр FIFA Мирослав Ступар.

"На 72-й хвилині Тейлор призначив пенальті у ворота збірної України, витримавши паузу. Гравці збірної Португалії почали йому сигналізувати, ось він і вирішив призначити 11-метровий. Чим він керувався? Не знаю.

Якби це були старі правила, де немає трактування і роз'яснень гри рукою, то це інша справа. Можна було б з ним погодитися. Але сьогоднішній текст 12-го правила чітко говорить: в таких ситуаціях пенальті не призначається.

Зазвичай не є порушенням, коли після контакту з власною головою, тілом або ногою, м'яч потрапляє в руку, або кисть гравця. В такому випадку 11-метрового не було. Це не порушення", - відзначив Мирослав Ступар.

Раніше, Степаненко розкритикував англійського арбітра.

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