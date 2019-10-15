У матчі Україна – Португалія арбітр Ентоні Тейлор не мав права призначати одинадцятиметровий у ворота українців.

Про це розповів екс-арбітр FIFA Мирослав Ступар.

"На 72-й хвилині Тейлор призначив пенальті у ворота збірної України, витримавши паузу. Гравці збірної Португалії почали йому сигналізувати, ось він і вирішив призначити 11-метровий. Чим він керувався? Не знаю.

Якби це були старі правила, де немає трактування і роз'яснень гри рукою, то це інша справа. Можна було б з ним погодитися. Але сьогоднішній текст 12-го правила чітко говорить: в таких ситуаціях пенальті не призначається.

Зазвичай не є порушенням, коли після контакту з власною головою, тілом або ногою, м'яч потрапляє в руку, або кисть гравця. В такому випадку 11-метрового не було. Це не порушення", - відзначив Мирослав Ступар.