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Маркевич: У матчі з Португалією все було ідеально

Сьогодні 13:43 2655 0
Мирон Маркевич прокоментував матч Україна – Португалія
Маркевич: У матчі з Португалією все було ідеально
#Україна, #Євро-2020, #Маркевич

Джерело - sport.ua.

Збірна України провела ідеальний матч проти Португалії у відборі на Євро-2020.

Про це розповів екс-тренер національної збірної Мирон Маркевич.

"Важко навіть підібрати слова. Сьогодні, дійсно, була одна команда на полі. І тренерський склад, і сама команда, і стартовий склад правильний, і заміни правильні – все було ідеально", - відзначив Маркевич.

Раніше, визначився найкращий гравець матчу Україна – Португалія.

Також, екс-гравець збірної України вказав на силу команди Шевченка.

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