Збірна України провела ідеальний матч проти Португалії у відборі на Євро-2020.

Про це розповів екс-тренер національної збірної Мирон Маркевич.

"Важко навіть підібрати слова. Сьогодні, дійсно, була одна команда на полі. І тренерський склад, і сама команда, і стартовий склад правильний, і заміни правильні – все було ідеально", - відзначив Маркевич.