Джерело - sport.ua.
Збірна України провела ідеальний матч проти Португалії у відборі на Євро-2020.
Про це розповів екс-тренер національної збірної Мирон Маркевич.
"Важко навіть підібрати слова. Сьогодні, дійсно, була одна команда на полі. І тренерський склад, і сама команда, і стартовий склад правильний, і заміни правильні – все було ідеально", - відзначив Маркевич.
Раніше, визначився найкращий гравець матчу Україна – Португалія.
Також, екс-гравець збірної України вказав на силу команди Шевченка.