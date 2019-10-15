Збірна Португалії не змогла скористатися своїми шансами у матчі проти України.

Про це розповів захисник Барселони і збірної Португалії Нелсон Семеду.

"Ми завжди хочемо перемагати, така вже ми команда. Сьогодні цього не вийшло, нічого страшного. Ми повинні підняти голову - адже грали ми добре.

Команда добре відреагувала на 0:2. Однак, ми витрачали моменти, а Україна скористалася своїми шансами. У нас їх було дуже багато. У цьому вся проблема минулої гри ", - розповів Семеду.