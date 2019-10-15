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Семеду: Ми витрачали моменти, а Україна скористалася своїми шансами

Сьогодні 11:18 1316 0
Нелсон Семеду прокоментував матч Україна - Португалія
Семеду: Ми витрачали моменти, а Україна скористалася своїми шансами
#Семеду, #Португалія, #Україна

Джерело - isport.ua.

Збірна Португалії не змогла скористатися своїми шансами у матчі проти України.

Про це розповів захисник Барселони і збірної Португалії Нелсон Семеду.

"Ми завжди хочемо перемагати, така вже ми команда. Сьогодні цього не вийшло, нічого страшного. Ми повинні підняти голову - адже грали ми добре.

Команда добре відреагувала на 0:2. Однак, ми витрачали моменти, а Україна скористалася своїми шансами. У нас їх було дуже багато. У цьому вся проблема минулої гри ", - розповів Семеду.

Раніше повідомлялося, що Роналду повністю спустошений після матчу із Україною.

Нагадаємо, збірна України у меншості перемогла Португалію та пробилася на чемпіонат Європи.

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