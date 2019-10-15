Джерело - Чемпіон.
Президент України Володимир Зеленський привітав збірну України із перемогою над Португалією та виходом на Євро-2020.
Про це президент розповів у Facebook.
"Вітаю національну збірну України з достроковим виходом на Євро-2020 з першого місця в групі! Наші хлопці продемонстрували справжній характер та волю до перемоги, навіть залишившись у меншості та пропустивши з пенальті! Здолавши чинного чемпіона Європи, Португалію, ви зробили справжній подарунок усім Захисникам України в цей святковий день! Бажаю майбутніх яскравих перемог!
Слава Україні!", - написав Зеленський.
Нагадаємо, збірна України у меншості перемогла Португалію та пробилася на чемпіонат Європи.
Також, Сербія перемогла Литву.