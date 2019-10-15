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Зеленський – збірній Україні: Ви зробили справжній подарунок усім Захисникам України

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#Україна, #Зеленський, #Португалія

Джерело - Чемпіон.

Президент України Володимир Зеленський привітав збірну України із перемогою над Португалією та виходом на Євро-2020.

Про це президент розповів у Facebook.

"Вітаю національну збірну України з достроковим виходом на Євро-2020 з першого місця в групі! Наші хлопці продемонстрували справжній характер та волю до перемоги, навіть залишившись у меншості та пропустивши з пенальті! Здолавши чинного чемпіона Європи, Португалію, ви зробили справжній подарунок усім Захисникам України в цей святковий день! Бажаю майбутніх яскравих перемог!

Слава Україні!", - написав Зеленський.

Нагадаємо, збірна України у меншості перемогла Португалію та пробилася на чемпіонат Європи.

Також, Сербія перемогла Литву.

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