Джерело - УАФ.
Гравці збірної України повністю віддалися грі матчі із Португалією.
Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.
"У мене дуже багато емоцій, зараз я дуже щасливий. Хочу подякувати всій Україні та Києву за підтримку. Стадіон дав команді імпульс, особливо коли ми залишилися вдесятьох.
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Я пишаюся гравцями, я побачив на полі справжніх левів. Оцінюючи цей відбірний цикл, який ми пройшли разом, я можу подякувати футболістам за віддачу та за гру, які вони показували", - розповів Шевченко.
Нагадаємо, збірна України у меншості перемогла Португалію та пробилася на чемпіонат Європи.
Також, Сербія перемогла Литву.