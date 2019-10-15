Андрій Шевченко прокоментував матч Україна - Португалія

Джерело - УАФ.

Гравці збірної України повністю віддалися грі матчі із Португалією.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"У мене дуже багато емоцій, зараз я дуже щасливий. Хочу подякувати всій Україні та Києву за підтримку. Стадіон дав команді імпульс, особливо коли ми залишилися вдесятьох.

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Я пишаюся гравцями, я побачив на полі справжніх левів. Оцінюючи цей відбірний цикл, який ми пройшли разом, я можу подякувати футболістам за віддачу та за гру, які вони показували", - розповів Шевченко.

Нагадаємо, збірна України у меншості перемогла Португалію та пробилася на чемпіонат Європи.

Також, Сербія перемогла Литву.