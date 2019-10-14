Збірна України програла третій матч на Всесвітніх пляжних іграх

Українці програли сенегальцям

Джерело - УАФ.

Збірна України з пляжного футболу у третьому турі групового раунду змагань у Катарі програла команді Сенегалу.

Після двох поразок поспіль збірним Ірану (4:5) та Парагваю (4:5) підопічні Єгена Варениці посідали останнє місце в групі С і втратили шанси вийти у півфінал Всесвітніх пляжних ігор. Натомість, наш сьогоднішній суперник, збірна Сенегалу, мала можливість поборотися за потрапляння до четвірки кращих.

Однак українська команда не стала просто відбувати номер, а нав'язала своєму африканському супернику жорстку боротьбу. Події у матчі розгорталися, як на гойдалках. Команди почергово виходили вперед, а на перерву після другого періоду пішли за рахунку 4:4.

Однак, третя 12-хвилинка знову виявилася невдалою для синьо-жовтих, які у підсумку поступилися 5:7. В іншому матчі нашої групи збірна Ірану здолала команду Парагваю з рахунком 5:4. Таким чином, до півфіналу з нашої групи С вийшла команда Ірану.

Всесвітні пляжні ігри.

Груповий раунд. Група С

3 тур, 14 жовтня

Сенегал - Україна 7:5 (4:4)