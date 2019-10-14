Сак: Гра з Португалією є ключовою для збірної України

Джерело - iSport.ua.
Збірна України має великі шанси на успіх в матчі з Португалією.
Про це заявив колишній захисник збірної України Юрій Сак.
"Збірна України має великі шанси на успіх в матчі з Португалією. Незважаючи на те, що приймаємо вдома чемпіонів Європи. Перше місце - показник старань всього тренерського штабу на чолі з Шевченком. Сьогоднішня гра - ключова для команди. Вірю в те, що підтримка трибун буде неймовірна.
Важливо показати свою гру, комбінаційний футбол і не сидіти в обороні. Якщо все буде саме так, то виграємо. Але все ж, поставлю на нічию, 1:1 і пряму путівку на Євро в даній грі", - заявив Сак.
Раніше, Україна визначилась із екіпіруванням на матч проти Португалії.
Нагадаємо, Каштру вказав на проблему збірної Португалії.