Петраков: Супряга у Динамо сам нічого не вирішував

Нападник Дніпро-1 Владислав Супряга отримав цінну пораду від тренер збірної України U-17 Олександра Петракова.

Про це розповів сам наставник юнацької збірної.

"Він своєрідна людина. До кожного футболіста потрібен індивідуальний підхід. Всі люди різні. Їх потрібно знати. З Супрягою у мене були важкі моменти. Я йому пристойно пхав, він мало не плакав. Десь я навіть пару раз переборщив, але ми знайшли точки дотику. Він ніколи не ображався, у нас все було чесно. Я відразу йому сказав, що Динамо не його команда. Але це його вибір. Правда, він там сам нічого не вирішував. Так мені сказали", - розповів Петраков.