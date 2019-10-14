Мій профіль
Україна - Португалія 1:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 21:45 2317
Україна - Португалія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро-2020. LIVE
Сьогодні 20:28 8190
Збірну України очікує аншлаг на матчі із Португалією
Сьогодні 15:15 1192
Рейтинг WTA: Світоліна четверта, Ястремська втратила п’ять позицій
Сьогодні 11:55 20347
Опитування. Як завершиться матч Євро-2020 Україна - Португалія
Сьогодні 10:25 1829
Україна - Португалія: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 09:02 2258
Радівілов виборов бронзу ЧС у Німеччині
Вчора 15:25 533
Усик: Я готовий боксувати з топами суперважкої ваги
Вчора 09:14 3993
Олександр Усик - Чез Візерспун: відео бою
Вчора 08:15 18015
Усик технічним нокаутом переміг Візерспуна
Вчора 07:30 7088
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:54 Футбол Яремчук відкрив рахунок у матчі Україна - Португалія 0
21:45 Футбол Україна - Португалія 1:0. ОНЛАЙН 2317
21:35 Футбол Неймар вибув на тривалий термін через травму 73
21:15 Баскетбол Дніпро подав протест на результат матчу з Прометеєм 119
20:56 Футбол Яремчук та Пластун готові перемогти Роналду - Гент підтримав своїх гравців 283
20:30 Футбол Яремчук і Миколенко вийдуть у стартовому складі збірної України на матч з Португалією 577
20:28 Пряма трансляція Україна - Португалія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро-2020. LIVE 8192
20:26 Футбол Матвієнко: Чого нам боятися Португалію? Україна - фаворит 166
20:10 Футбол Роналдо вибачився перед Пересом, що Лунін не грає у Вальядоліді 972 1
19:54 Футбол Шевченко: З Португалією будемо намагатися грати першим номером 212
19:35 Футбол Леоненко: Шевченко мене обожнює, я багато чого йому дав 434
19:15 Баскетбол У Китаї відновили трансляції передсезонних ігор НБА 136
18:55 Футбол Син загиблого на Донбасі Героя України виведе Роналду на поле НСК Олімпійський 721
18:41 Теніс Сачко переміг Марченка у першому колі турніру у Німеччині 338
18:26 Футбол Збірна України програла третій матч на Всесвітніх пляжних іграх 227
18:10 Футбол Молодіжна збірна України перемогла ровесників з Греції у контрольному матчі 573
17:55 Футбол Сак: Гра з Португалією є ключовою для збірної України 310
17:40 Футбол Колишній наставник Роми очолив Ліон 218
17:25 Теніс Надія Кіченок здобула перемогу у парному матчі проти сестри на турнірі в Москві 156
17:11 Футбол Попередньо визначено місце проведення фіналу Кубка України сезону-2019/2020 781
16:55 Футбол Остап Маркевич очолив Чорноморець 373
16:40 Теніс Світоліна: Сподіваюся, що зможу виграти Кубок Кремля 364
16:25 Футбол УАФ підготувала сюрприз до матчу Україна – Португалія 721
16:10 Баскетбол Прометей у неймовірному матчі переміг Дніпро у Суперлізі 222
15:50 Бокс Льюїс: Візерспун не став справжнім випробуванням для Усика 923

Україна - Португалія 1:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 21:45 2333 0
Текстова трансляція матчу кваліфікації чемпіонату Європи
Україна - Португалія 1:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Збірна України - збірна Португалії

Чемпіонат Європи, кваліфікація. Група B, 7-й тур
Київ, НСК Олімпійський
14 жовтня, 21:45

6' ГООООООЛ! Україна відкриває рахунок у матчі! Марлос подав з кутового, Кривцов пробив головою після чого Патрісіо відбив перед собою, а Яремчук добив у порожні ворота.

5' Роналду пробивав, але влучив у голову Перейрі, від якого сфера пішла вище воріт.

4' Маліновський збив Гуедеша біля воріт збірної України.

3' Роналду прострілював з правого флангу, але П'ятов без проблем перехопив м'яч.

2' Маліновський розігнав контратаку, віддав зрячу передачу на Яремчука, той пробив у ближній кут, але Патрісіо без проблем забрав м'яч у руки.

1' Матч розпочався!

Тепер лунає гімн України.

Звучить гімн Португалії.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

У 7 турі групи B кваліфікації Євро-2020 збірна України зіграє проти збірної Португалії.

Матч відбудеться 14 жовтня, у Києві на НСК Олімпійський.

Початок о 21:45.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Україна та Футбол 1.

Також онлайн матч Україна - Португалія можна переглянути на нашому сайті.

Чемпіон проведе для текстову трансляцію поєдинку, розпочинаючи з 21:30.

У іншому матчі групи В Сербія на виїзді зіграє з Литвою.

Коментарі ()