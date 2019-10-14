Україна - Португалія 1:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
Збірна України - збірна Португалії
6' ГООООООЛ! Україна відкриває рахунок у матчі! Марлос подав з кутового, Кривцов пробив головою після чого Патрісіо відбив перед собою, а Яремчук добив у порожні ворота.
5' Роналду пробивав, але влучив у голову Перейрі, від якого сфера пішла вище воріт.
4' Маліновський збив Гуедеша біля воріт збірної України.
3' Роналду прострілював з правого флангу, але П'ятов без проблем перехопив м'яч.
2' Маліновський розігнав контратаку, віддав зрячу передачу на Яремчука, той пробив у ближній кут, але Патрісіо без проблем забрав м'яч у руки.
1' Матч розпочався!
Тепер лунає гімн України.
Звучить гімн Португалії.
Команди виходять на поле!
Визначилися стартові склади команд.
У 7 турі групи B кваліфікації Євро-2020 збірна України зіграє проти збірної Португалії.
Матч відбудеться 14 жовтня, у Києві на НСК Олімпійський.
Початок о 21:45.
Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Україна та Футбол 1.
Також онлайн матч Україна - Португалія можна переглянути на нашому сайті.
Чемпіон проведе для текстову трансляцію поєдинку, розпочинаючи з 21:30.
У іншому матчі групи В Сербія на виїзді зіграє з Литвою.