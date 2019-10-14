Україна - Португалія 1:0. ОНЛАЙН

Текстова трансляція матчу кваліфікації чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

Збірна України - збірна Португалії

Чемпіонат Європи, кваліфікація. Група B, 7-й тур

Київ, НСК Олімпійський

14 жовтня, 21:45

6' ГООООООЛ! Україна відкриває рахунок у матчі! Марлос подав з кутового, Кривцов пробив головою після чого Патрісіо відбив перед собою, а Яремчук добив у порожні ворота.

5' Роналду пробивав, але влучив у голову Перейрі, від якого сфера пішла вище воріт.

4' Маліновський збив Гуедеша біля воріт збірної України.

3' Роналду прострілював з правого флангу, але П'ятов без проблем перехопив м'яч.

2' Маліновський розігнав контратаку, віддав зрячу передачу на Яремчука, той пробив у ближній кут, але Патрісіо без проблем забрав м'яч у руки.

1' Матч розпочався!

Тепер лунає гімн України.

Звучить гімн Португалії.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

У 7 турі групи B кваліфікації Євро-2020 збірна України зіграє проти збірної Португалії.

Матч відбудеться 14 жовтня, у Києві на НСК Олімпійський.

Початок о 21:45.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Україна та Футбол 1.

Також онлайн матч Україна - Португалія можна переглянути на нашому сайті.

Чемпіон проведе для текстову трансляцію поєдинку, розпочинаючи з 21:30.

У іншому матчі групи В Сербія на виїзді зіграє з Литвою.