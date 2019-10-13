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Степаненко: Хвилювання є у всіх, адже йшли до цього півтора-два роки

Вчора 23:48 263 0
Півзахисник Шахтаря поділився очікування від поєдинку з Португалією
Степаненко: Хвилювання є у всіх, адже йшли до цього півтора-два роки

Джерело - Трибуна.

Гравці збірної України мають використовувати своє хвилювання перед відповідальним матчем із Португалією собі на користь.

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Такую думкою поділився півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко.

"Хвилювання є у всіх, це нормально. Це важливий матч для нас, ми довго до цього йшли, практично 1,5-2 роки, якщо подивитися на цей відбір. Сподіваюся, кожен з нас зможе хвилювання не тільки перебороти, але і використовуватисобі на користь", - сказав Степаненко.

Нагадаємо, на матчі з Україною очікується близько 200 фанатів Португалії.

 

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