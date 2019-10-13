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Ремзі пропустить матч з Хорватією через травму

Сьогодні 21:47 98 0
Валлієць через пошкодження привідного м'яза пропустив минулий матч команди в кваліфікації Євро-2020
Ремзі пропустить матч з Хорватією через травму
#Ремзі

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ювентуса і збірної Уельсу Аарон Ремзі не зіграє в матчі кваліфікації Євро-2020 з Хорватією.

Про це повідомляє прес-служба команди.

28-річний футболіст не зміг повністю відновитися після травми, тому не потрапив до складу на майбутню зустріч.

Валлієць через пошкодження привідного м'яза пропустив минулий матч команди в кваліфікації Євро-2020 зі Словаччиною.

Раніше Ремзі відчув біль в стегні під час розминки перед грою з Інтером (2:1) в Серії А і залишився в запасі.

Нагадаємо, Ювентус хоче обміняти зіркового літнього новачка на Еріксена.

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