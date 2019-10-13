Ремзі пропустить матч з Хорватією через травму

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Ювентуса і збірної Уельсу Аарон Ремзі не зіграє в матчі кваліфікації Євро-2020 з Хорватією.
Про це повідомляє прес-служба команди.
28-річний футболіст не зміг повністю відновитися після травми, тому не потрапив до складу на майбутню зустріч.
🏴 🇭🇷 #WALCRO— Wales 🏴 (@Cymru) October 13, 2019
TEAM NEWS - DIWEDDARIAD CARFAN
Aaron Ramsey has failed to regain match fitness in time for this evening's game and is not included in the matchday squad.
Brysia wella Aaron! #TogetherStronger pic.twitter.com/LybYp5l7DG
Валлієць через пошкодження привідного м'яза пропустив минулий матч команди в кваліфікації Євро-2020 зі Словаччиною.
Раніше Ремзі відчув біль в стегні під час розминки перед грою з Інтером (2:1) в Серії А і залишився в запасі.
Нагадаємо, Ювентус хоче обміняти зіркового літнього новачка на Еріксена.