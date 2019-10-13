Можливий матч між збірними України та Росії у півфіналі чи фіналі Євро-2020 має відбутися нормально.

Таку думку висловив екс-гравець київського Динамо Сергій Юран.

"Нічого кримінального тут не бачу. Переможе найсильніший - і все. У нас у людей з головою більш-менш. Це на Україні у деяких з нею ненормально. З боку тренерського штабу України і Росії все буде нормально - потиснуть руки, поспілкуються", - сказав Юран.