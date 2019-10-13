Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 13 жовтня, Оболонь-Бровар знищила Балкани у рамках 13-о туру Першої ліги України.
Олександр Батальський уже в першому таймі оформив дубль, а крапку в матчі поставив Ігор Мединський на початку другої половини гри.
Чемпіонат України - Перша ліга
13 жовтня, 13 тур
Оболонь-Бровар - Балкани 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 15 Батальський, 2:0 - 18 Батальський, 3:0 - 60 Мединський(П)
Завдяки цій перемозі підопічні Сергія Ковальця очолили Першу лігу.
Нагадаємо, Волинь розгромила Зорю Білозір'я. Раніше Чорноморець та Металіст 1925 голів не забили.