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Оболонь-Бровар розгромила Балкани у 13 турі Першої ліги

Сьогодні 18:30 169 0
Підопічні Сергія Ковальця очолили Першу лігу
Оболонь-Бровар розгромила Балкани у 13 турі Першої ліги
#Оболонь-Бровар, #Перша ліга, #Балкани

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 жовтня, Оболонь-Бровар знищила Балкани у рамках 13-о туру Першої ліги України.

Олександр Батальський уже в першому таймі оформив дубль, а крапку в матчі поставив Ігор Мединський на початку другої половини гри.

Чемпіонат України - Перша ліга
13 жовтня, 13 тур

Оболонь-Бровар - Балкани 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 15 Батальський, 2:0 - 18 Батальський, 3:0 - 60 Мединський(П)

Завдяки цій перемозі підопічні Сергія Ковальця очолили Першу лігу.

Нагадаємо, Волинь розгромила Зорю Білозір'я. Раніше Чорноморець та Металіст 1925 голів не забили.

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