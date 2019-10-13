Київське Динамо привітало Олександра Усика з перемогою над Чезом Візерспуном (38-3, 29 КО) в своєму дебютному поєдинку в хевівейті.

Про це повідомляє прес-служба клуба.

"Дорогий Олександре! Щиро вітаю тебе з цією важливою як для тебе, так і для всієї країни перемогою! Упевнений, що мільйони українців, затамувавши подих, вболівали за тебе сьогодні. Так само, як і київські динамівці. Нам дуже приємно, що у нашого клубу є такий уболівальник, який прославляє Україну на міжнародній арені", - йдеться у повідомленні від Ігоря Суркіса.