Українці здобули впевнену перемогу

Джерело - УАФ.

Збірна України U-17 знову виявилась сильнішою за своїх однолітків із Вірменії у товариському матчі.

Наприкінці першого тайму рахунок у матчі відкрив Дмитро Шостак.

Друга половина гри розпочалася зі ще одного гола збірної України. До нього призвела подача кутового від Очеретька. Точним ударом головою відзначився Козик.

Товариський матч

13 жовтня

Україна (U-17) — Вірменія (U-17) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 37 Шостак, 2:0 - 47 Козик (

Україна (U-17): Ісенко, Мампассі, Роман (Танчак, 70), Савчук, Козик, Кононов (Биков, 70), Очеретько (Лебедєв, 62), Микитишин (Хлань, 62), Шубін (Хромей, 63), Ден. Шостак (Федурко, 78), Дм. Шостак (Фоменко, 78).

Раніше, юнацька збірна України розгромила Вірменію.

Нагадаємо, Румунія розгромила молодіжну збірну України.