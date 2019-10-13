Мій профіль
Усик технічним нокаутом переміг Візерспуна
Сьогодні 07:30 4263
Радівілов виборов бронзу ЧС у Німеччині
Сьогодні 15:25 126
Усик: Я готовий боксувати з топами суперважкої ваги
Сьогодні 09:14 2796
Олександр Усик - Чез Візерспун: відео бою
Сьогодні 08:15 8687
Усик - Візерспун: Як це було
Сьогодні 07:25 5959
Україна - Португалія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро-2020. LIVE
Сьогодні 07:04 689
У повторній допінг-пробі Спонга не знайшли заборонених речовин
Вчора 19:37 1485
Кіпчоґе встановив унікальний результат на марафоні
Вчора 11:24 1025
Усик - Візерспун: анонс і прогноз на бій
Вчора 10:00 2040
Україна – Литва 2:0. Огляд матчу
Вчора 08:03 2250
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:49 Футбол Юнацька збірна України знову обіграла Вірменію 83
15:39 Теніс Стаховський поступився на старті кваліфікації у Бельгії 102
15:25 Гімнастика Радівілов виборов бронзу ЧС у Німеччині 126
15:16 Футбол Інтер хоче підписати Матича 125
14:55 Хокей Помер легендарний чемпіон НХЛ 172
14:47 Теніс Калініна не змогла дограти матч на турнірі у Москві 241
14:21 Бокс Усик у 7 разів перевершив Візерспуна за ударами 158
14:12 Футбол Данія - Швейцарія 1:0. Огляд матчу 198
13:55 Футбол Соль: Динамо не фаворит Ліги Європи 178
13:37 Футбол Ван дер Сар зацікавлений у роботі в Манчестер Юнайтед 160
13:37 Блог Олександр Усик заспівав гімн України після переможного бою 474
13:26 Блог Усик - Візерспун: огляд бою 299
13:20 Бокс Експерт: Усик не готовий до чемпіонського бою у суперважкій вазі 495
12:55 Футбол Норвегія - Іспанія 1:1. Огляд матчу 204
12:42 Футбол Тренер Аргентини анонсував повернення Мессі у збірну 178
12:21 Бокс В андеркарті бою Усика боксер отримав жорсткий нокаут 2019
12:03 Футбол Італія - Греція 2:0. Огляд матчу 169
11:53 Бокс Усик: Хочу битися із переможцем поєдинку Руїс – Джошуа 497
11:37 Футбол Моурінью не хотів підписувати екс-гравця Шахтаря у МЮ 369
11:16 Бокс Хей: Усик може битися із Чісорою 733
10:56 Футбол Соболь: Проти Португалії будемо грати на перемогу 502
10:48 Хокей Розгром від Піттсбурга, перемоги Бостона і Коламбуса. Результати матчів НХЛ 210
10:17 Бокс Усик: Фінгали – нічого страшного 1080
10:02 Автоспорт Боттас виграв Гран-прі Японії 274
09:44 Бокс Зеленський привітав Усика з перемогою над Візерспуном 337

Юнацька збірна України знову обіграла Вірменію

Сьогодні 15:49 83 0
Українці здобули впевнену перемогу
Юнацька збірна України знову обіграла Вірменію
#Україна, #Вірменія

Джерело - УАФ.

Збірна України U-17 знову виявилась сильнішою за своїх однолітків із Вірменії у товариському матчі.

Наприкінці першого тайму рахунок у матчі відкрив Дмитро Шостак.

Друга половина гри розпочалася зі ще одного гола збірної України. До нього призвела подача кутового від Очеретька. Точним ударом головою відзначився Козик.

Товариський матч

13 жовтня

Україна (U-17) — Вірменія (U-17) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 37 Шостак, 2:0 - 47 Козик (

Україна (U-17): Ісенко, Мампассі, Роман (Танчак, 70), Савчук, Козик, Кононов (Биков, 70), Очеретько (Лебедєв, 62), Микитишин (Хлань, 62), Шубін (Хромей, 63), Ден. Шостак (Федурко, 78), Дм. Шостак (Фоменко, 78).

Раніше, юнацька збірна України розгромила Вірменію.

Нагадаємо, Румунія розгромила молодіжну збірну України.

Коментарі ()