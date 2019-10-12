Колишній гравець збірної Бразилії потрапив в ДТП, намагаючись сховатися від переслідувачів

Ралф влетів в автобусну зупинку

Півзахисник Корінтіанса і колишній півзахисник збірної Бразилії 35-річний Ралф потрапив в ДТП в Сан-Паулу.

Про це повідомляє Globo.

Футболіст перебував на задньому сидінні, поки його охоронець за кермом на величезній швидкості намагався сховатися від переслідування двох мотоциклістів.

Автомобіль влетів в автобусну зупинку, збив 69-річного пенсіонера, у якого підозра на перелом ноги, після чого врізався в гараж.

Ралф з пасажирами змогли вибратися з машини тільки за допомогою поліцейських. Життя гравця і його родичів нічого не загрожує, однак сам Ралф знаходиться в стані глибокого шоку.

Раніше, аргентинський футболіст загинув на вечірці, впавши з балкона.

Нагадаємо, помер президент Сассуоло Джорджіо Скуінці.