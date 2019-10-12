Ярмоленко: Найважчим було зламати оборону збірної Литви

У першому матчі зі збірною Литви Україні було легше, ніж у другому.

Про це вінгер збірної України Андрій Ярмоленко заявив в інтерв'ю ТК Футбол 1.

"Найважчим було зламати оборону, адже суперник добре оборонявся. У нас не було багато моментів. Добре, що вдалося забити в першому таймі, після цього спав тягар відповідальності. Після цього грали по рахунку. Литва грала добре, було важко атакувати. Практично всі зони були закриті. У першому матчі з Литвою було легше.

Ми знаємо, за рахунок чого грати. Виконали тренерську установку. Знали, що моменти з'являться, адже литовці не могли весь матч оборонятися. Моменти-то з'являться, але, головне, їх реалізувати. Що ми і зробили. Домоглися того, чого хотіли. Тепер треба відпочити і готуватися до Португалії", - сказав Ярмоленко.