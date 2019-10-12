Маліновський: Перший гол присвячую моїй майбутній доньці

Нині у збірній України таке покоління, що всі хочуть грати.

Про це заявив півзахисник збірної України Руслан Маліновський

"Шевченко привітав з результатом. Нам потрібно було брати три очки за всяку ціну. Але найцікавіше ще попереду. Мої голи? При першому Мораєс здорово зіграв. Суперник не очікував. Другий гол? Зінченко та Матвієнко закрили огляд воротареві. На них можна записати асист. У мене ж добре вийшло пробити. Спочатку думав перекидати стінку, але вибрав шлях легше. Якщо потрапляєш під штангу, там вже без шансів. Перший гол присвячую моїй майбутній доньці.

Португалія? Всі люблять грати проти топ-команд. Буде дуже цікаво. Плюс в Києві буде повний стадіон. Зараз у нас таке покоління в збірній, що всі хочуть грати. Всі виходять на поле з азартом, йдуть стики. У нас дуже хороша інтенсивність. Всі розуміють принципи нашої гри", - зазначив Маліновський.