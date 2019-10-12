Караваєв: Тренери і президент Динамо – максималісти

У київському Динамо ставляться тільки максимальні завдання.

Про це захисник киян Олександр Караваєв заявив клубній прес-службі.

"Я розумію, що прийшов в клуб, де ставляться тільки максимальні завдання: боротися за всі трофеї, вигравати у всіх матчах. У моїй кар'єрі немає серйозних нагород, тому перехід в "Динамо" - серйозний крок. Ще більше з'являється мотивації перемагати.

Тут якість на першому місці. Велика кількість гравців високого рівня, дисципліна, відповідальність. І, звичайно, прекрасні умови для роботи. До нас приїжджав президент клубу Ігор Суркіс, нагадав про завдання команди, сказав, що завжди з нами. Він дуже підтримує. Помітно, що тренери і президент Динамо - максималісти. Немає іншого варіанту, як грати на межі можливостей, виступати за честь клубу. Відчувається і підтримка уболівальників", - сказав Караваєв.