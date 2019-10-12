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Левченко: Перемогли без паніки та стресових ситуацій

Сьогодні 10:25 603 0
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Левченко: Перемогли без паніки та стресових ситуацій
#Левченко, #Україна

Джерело - Динамоманія.

У матчі з Литвою Руслан Маліновський показав, що у нього є клас.

Про це Євгеній Левченко заявив в ефірі каналу Футбол 1.

"Потрібно було здобути ці важливі три очки. По суті завдання виконане. Заслужено, без паніки і стресових ситуацій. Хотілося більшого, ніж 2:0, але Литва всією командою грала на оборону. Маліновський показав, що у нього є клас. Плюс його головне завдання - постійно бути в русі і грати вперед", - сказав Левченко.

Раніше, Україна обіграла Литву.

Нагадаємо, Нідерланди вирвали перемогу у Північної Ірландії.

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