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Шевченко: Зі своїх моментів потрібно вичавлювати максимум

Сьогодні 09:24 476 0
Наставник збірної України про гру з Литвою
Шевченко: Зі своїх моментів потрібно вичавлювати максимум
#Шевченко, #Україна

Джерело - sport.ua.

На початку кар'єри тренера Андрія Шевченка не було такої підтримки, яка нині є.

Про це наставник збірної України заявив після матчу з Литвою (2:0).

"Протягом матчу два рази звучало скандування вашого імені. Що для вас це означає? Мені дуже приємно. Це третій рік мого тренерства. На початку кар'єри тренера не було такої підтримки. Приємно, що людям подобається футбол, в який грає збірна. Результати, яка вона дає. Для мене це емоційно дуже приємно. Я - українец, я люблю свою країну. Роблю все, щоб наша команда розвивалася, і ми разом з нею домагалися успіху. Це моє завдання.

Мені дуже сподобалося, як команда поставилася до цієї гри. Ми нічого не дали зробити супернику. Було кілька контратак, але переміщення захисників були грамотними. Ми дотримувалися певного балансу. Я говорив хлопцям, що гра буде непроста. До забитого м'яча було кілька моментів. Ми переміщали м'яч і створювали моменти, контролювали гру. Як завжди, трохи підвела реалізація. Ті моменти, які ми створюємо, потрібно краще реалізовувати. Зі своїх моментів потрібно вичавлювати максимум", - заявив Шевченко.

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