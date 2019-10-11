Україна у драматичному матчі поступилася Ірану

Збірна України невдало розпочала Всесвітні пляжні ігри

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з пляжного футболу розпочала груповий раунд Всесвітніх пляжних ігор у Катарі з поразки.

У стартовому поєдинку у групі С українці у драматичному матчі поступилися команді Ірану із рахунком 4:5.

Під час матчу національна збірна ввела у рахуноку із рахунком 4:1, однак іранці змогли відігратися та у підсумку здобули перемогу.

Всесвітні пляжні ігри

Груповий раунд. Група С

11 жовтня

Україна — Іран 4:5

Голи: 1:0 - 1 Глуцький, 1:1 - 6 Акбарі, 2:1 - 7 Зборовський, 3:1 - 9 Зборовський, 4:1 - 12 Щериця, 4:2 - 12 Мохтарі, 4:3 -19 Мохтарі, 4:4 - 25 Ахмадзаде, 4:5 - 31 Ширмохаммаді

Нагадаємо, 33 спортсмени представлятимуть Україну на І Всесвітніх пляжних іграх.

Раніше, чемпіони Європи 2016 року написали відкритий лист президенту АПФУ.