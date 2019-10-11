Манчестер Юнайтед хоче підписати ще 8 гравців

Одного із потенційних новачків планують підписати вже взимку

Манчестер Юнайтед хоче підписати 8 нових футболістів протягом двох наступних літніх трансферних вікон.

Про це повідомляє The Telegraph.

У МЮ вважають, що для максимальних завдань клубу не вистачає ще восьми гравців. При цьому одного з бажаних футболістів Юнайтед підпише в січні, вже склавши список найближчих трансферних пріоритетів.

Цього літа манкуніанці підписали 3 новачків - захисників Магуайр і Ван-Біссаку, а також вінгера Даніела Джеймса.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед узгодив трансфер Манджукича.

Раніше, Манчестер Юнайтед знайшов заміну Сульшеру.