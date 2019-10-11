Манчестер Юнайтед хоче підписати ще 8 гравців

Джерело - sportarena.com.
Манчестер Юнайтед хоче підписати 8 нових футболістів протягом двох наступних літніх трансферних вікон.
Про це повідомляє The Telegraph.
У МЮ вважають, що для максимальних завдань клубу не вистачає ще восьми гравців. При цьому одного з бажаних футболістів Юнайтед підпише в січні, вже склавши список найближчих трансферних пріоритетів.
Цього літа манкуніанці підписали 3 новачків - захисників Магуайр і Ван-Біссаку, а також вінгера Даніела Джеймса.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед узгодив трансфер Манджукича.
Раніше, Манчестер Юнайтед знайшов заміну Сульшеру.